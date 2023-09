Randonnée VTT et pédestre La Bossue 23e édition; Parcours VTT 20 à 60 km, 5€ et parcours pédestres de 8 à 20 km, 3€ (non licenciés) et 2,50€ (licenciés). Départ du camping. Ravitaillement VTT : boudin noir, jus de pommes maison et autres gourmandises. Org par la Bossue et SI SSB