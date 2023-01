à la salle M.A. Le Fur. Ouvert dès 12h. Sandwich, pâtisseries, boissons. 21 parties adultes, 2 parties enfants, Loto plus (3 parties).1 carton : 3€, 3 cartons 8€, 8 cartons 18€ 1 carton gratuit. à GAGNER ; Bons d’achat : 1 de 300€, 3 de 200€, 2 de 150€, 1 de 50€, 3 de 40€, 6 de 30€, et de nbx autres lots. BA Loto Plus : 1 de 100€, 1 de 80€, et 1 de 60€. Org. : Ensemble et solidaires UNRPA.