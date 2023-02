Super loto animé par Eric; Ouverture des portes à 18h. A gagner : 1 bon de 600€, 6 de 150€, 6 de 80€, 5 de 50€. parties spéciales : 2 bons de 150€. loto : 4 bons de 150€. tombola. Buvette et petite restauration sur place. Réservation possible après 18h par tel ou par sms au 06.83.26.08.52. A la Salle Pléiade. Tarifs habituels, paiement possible par CB; tous les cartons, les planches personnelles et la carte adhérente SDS sont acceptés. Org par Association Sport Détente et Solidarité