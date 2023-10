Super loto à la salle Marie-Amélie Le Fur. 21 parties adultes, 2 parties enfants. Loto plus : 3 parties (80€, 100€ et 120€). BA à gagner : 1 de 500€, 3 de 200€, 2 de 150€, 2 de 50€, 3 de 40€, 5 de 30€ nombreux lots. BA loto plus : 1 de 100€, 1 de 80€ et 1 de 60€. 2 bons repas spectacle Madame sans Gêne. 1 carton 3€, 3 cart. 8€ et 8 cart. 18€ 1 gratuit. Sandwichs, pâtisseries et boissons. Org par Ensemble et Solidaires UNRPA de Naveil.