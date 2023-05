Triptik dessin, théâtre d’objet et vidéo, par la Cie Stéréoptik. A la salle de l’Etoile. Tout public dès 8 ans. 12€ et tarif réduit 6€. Jeudi 25 (10h et 14h30) et vendredi 26 mai (14h30 et 19h); Proposé par l’Echalier. Résa 02 54 89 81 52 ou contact@lechalier.fr