Vide grenier et jeu de piste villageois «vide grenier ballade» et jeux de piste pour les familles. Buvette – restauration sur place et à emporter tout au long de la journée. Vente de boudins et de saucissons. Emplacements gratuits. Rens et réservation au 06 81 49 33 39. A l’Etre Guillaume. Org par Les Amis de Sasnières