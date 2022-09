week-end Mario �f�tons ensemble la marionnette !� Des spectacles pour tous, gratuits, tout le week-end, dans diff�rents lieux. Programme du samedi : quartier des Rottes �Prenez place dans le carrousel Titanos !� (14h-16h et 17h-19h). L�apr�s-midi, d�part du Minotaure �Embarquez � bord d�un p�tit train, l�imp�rial Trans Ka�ros�. A Ciclic, � 10h, projection de courts m�trages avec des marionnettes et � 14h projection du film �La vie secr�te des marionnettes� suivi d�un �change avec le r�alisateur Xavier Naizet. Spectacle de th��tre d�objet � 11h, 14h30, 15h30, 17h, 18h, devant la maison de retraite Les Tilleuls. Spectacle de marionnettes � 15h et � 17h30 dans la cour du Clo�tre. Spectacle de th��tre d�objet et visuel � 17h et � 20h, au Minotaure. D�ambulations de marionnettes � 11h et � 17h. Programme�: du dimanche�: quartier des Rottes �Prenez place dans le carrousel Titanos !� (14h-16h et 17h-19h). Spectacle de th��tre d�objet � 10h30, 11h30, 12h30 au quartier des Rottes. D�ambulations de marionnettes � 11h dans le centre-ville. Et du 1er au 15 octobre, exposition �haut les bras� de remarquables marionnettes � gaine r�alis�es dans les ann�es 1930 par Marcel Temporal et son fils Jean-Loup, au Grand Man�ge (entr�e libre). www.lhectare.fr..