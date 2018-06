« Des visages et moi »…

De juin à septembre, une exposition d’œuvres photographiques réalisées par les résidents de l’Ehpad de Montoire sur le Loir sera présentée dans le cadre du projet culturel 2018 «L’objet et l’art au cœur de l’interface».

«Des visages et moi», l’exposition de l’atelier des «Photos et des Mots» (PEM), dirigé par Philippe Andrieu, en partenariat avec le Centre hospitalier de Vendôme – Montoire, se donne à voir sur le grand mur de l’Ehpad, du 20 juin jusqu’au début septembre à Montoire-sur-le-Loir.

Depuis 2005, l’atelier PEM met en lumière des visages sur lesquels la société ferme parfois les yeux. Favorisant l’accès à une production artistique et à une culture photographique qui réveillent l’appétit et le désir créatifs de détenus, d’allocataires aux minima sociaux, de femmes isolées ou d’adolescents handicapés sensoriels et mentaux. Et développant dans sa démarche une philosophie du «vivre-ensemble».

L’exposition réunit un ensemble de diptyques en grand format, réalisés par les personnes âgées du centre hospitalier de Vendôme – Montoire. A travers la photographie, pendant six mois, dans cet espace hyper-médicalisé, Philippe Andrieu a créé un dialogue, un terrain d’expression, de jeux et de liberté pour ces résidents. L’appareil photo a été un moyen de conter leur histoire en dehors des mots. Leurs images livrent des fragments de souvenirs, des objets et des portraits intimes, des trésors fragiles suspendus sur le fil du temps. Autant de questions lancées aux contemporains que de miroirs de la mémoire. Poignant.

Du 20 juin à début septembre,

au Centre hospitalier Vendôme – Montoire, à Montoire sur le Loir

Jean-Michel Véry