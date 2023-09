10 ans pour la Bibliothèque Anglaise

D’abord ouverte en 2013 sur la commune de Lunay, la Bibliothèque Anglaise a été transférée en 2019 à Vendôme par sa créatrice, Darienne Basset, la plus américaine des Vendômoises.

Darienne Basset a toujours aimé les livres. Diplômée en littérature en Amérique comme en France lorsqu’elle s’y est installée avec son mari, d’abord à Paris puis à Lunay, Darienne Basset a accumulé un nombre impressionnant de livres. «Ma collection allait de la littérature pour enfants que je lisais aux miens jusqu’aux auteurs les plus complexes». Elle décide, à son installation définitive dans leur maison de campagne à Lunay, d’ouvrir sa bibliothèque de livres anglais aux amoureux comme elle de la littérature afin de partager et d’avoir un contact avec les gens. Viendront par la suite, les cours d’anglais tous niveaux qu’elle a mis en place petit à petit.

Darienne Basset a également toujours été attiré par la linguistique. «J’ai le souvenir que très jeune, en primaire dans la banlieue de Washington de l’arrivée d’une jeune fille d’Amérique du Sud et à la demande de l’enseignante de l’avoir prise sous mon aile pour lui transmettre en dehors de la classe le savoir et qu’elle me donne le sien en échange» se souvient-elle. Aujourd’hui, la Bibliothèque Anglaise se compose de 7 000 ouvrages, des livres de qualité et divers. Comme une bibliothèque municipale, les livres sont à disposition puisque l’on peut emprunter jusqu’à 5 volumes et 2 DVD si on le souhaite. Par un simple mail, on peut même prolonger le temps du prêt. Située au cœur de la ville, la Bibliothèque reste ouverte et accessible à tous, petits et grands, pour les amoureux de la langue anglaise.