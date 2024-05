1524, route des Amériques

Depuis 2020, Frédéric Lère travaille sur ce projet pictural présenté à la Possonnière jusqu’en septembre où il s’est interrogé, à travers ses œuvres, sur la connaissance de Pierre de Ronsard de la découverte des Amériques, contemporaine au gentilhomme vendômois.

Pierre de Ronsard fut un homme de son temps. À la fois, comme on aime le souligner «Prince des poètes et poète des princes», Frédéric Lère qui partage sa vie entre Trôo et New York, a pris le parti d’envisager la vie du poète dans le contexte des évènements qui ont défini l’Europe et la France du XVIe siècle. Rappelant sa vie à la cour des Valois aussi bien que les rivalités entre souverains européens avec comme toile de fond, les courses à la découverte des Amériques et les nombreuses guerres (d’Italie puis de religions), Pierre de Ronsard avec ses contemporains fut surement très affecté par tous ces conflits et évènements. On retrouvera également à travers ses peintures, de nombreux clins d’œil au XXIe siècle pour mieux souligner les soucis auxquels les femmes et hommes de la Renaissance étaient confrontés.

Déjà à l’été 2022, Frédéric Lère nous avait présenté en ce même lieu, la maison natale du poète, un premier aperçu du projet avec son exposition «Le Siècle de Pierre de Ronsard» et en 2023 «Epeler Pierre de Ronsard» au travers d’un ensemble de 15 lettrines peintes à l’huile et 7 en linogravure. En cette année anniversaire, l’artiste, invité par la communauté d’agglomération Territoires Vendômois, propose des œuvres ancrées dans la réalité locale de l’enfant de la Possonière et des peintures explorant les « nouveaux mondes » découverts en ce XVIe siècle.