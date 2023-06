25 ans d’engagement pour mettre en avant le patrimoine

Les Journées du patrimoine de Pays et des Moulins fêtent leurs 25 ans d’engagement en juin. L’occasion de découvrir plusieurs lieux lors de portes ouvertes.

Plusieurs moulins dans le Vendômois ouvrent leurs portes afin de présenter leur patrimoine local et rural, des richesses non délocalisables de notre territoire. D’ailleurs, qu’est-ce que le patrimoine de pays ? Il n’a pas vraiment de nom. Petit patrimoine, il souffre d’être mal ou non reconnu, conséquence d’une histoire plus nationale que locale. Chaque année, depuis 25 ans, la programmation de ces journées qui lui sont consacrées rassemble partout en France plus de 100 000 visiteurs afin de le valoriser et surtout de le partager.

Samedi 24 juin :

Zone i, Moulin de la Fontaine à Thoré la Rochette : Animations gratuites dès 14h autour de la construction d’un four à chaux grâce à l’association Les Mains Sachantes qui proposera in situ l’expérience de fabrication de chaux vive dans un four primitif. L’association Les Maisons Paysannes de Loir-et-Cher présentera également une démonstration de l’utilisation de la chaux sur les murs décrépits du petit moulin – visite du site, moulin du XVIIe et du XIXe

Dimanche 25 juin :

Visite commentée du moulin de Moncé à St Firmin-des-Prés de 10h-12h et de 14h-18h. Promenade sur l’île entre moulin et déversoir

Vendredi 23, samedi 24 et dimanche 25 juin :

Visite guidée d’un moulin à vent à Talcy de 15 h 30 à 18 h 30 pour découvrir l’histoire peu banale de cet ancien moulin au mécanisme intact. Les bénévoles vous y accueilleront et vous proposeront leurs crêpes samedi et dimanche.

Moulin à eau et four à pain en fonctionnement 10h-12 h 30 / 14h-17h au Moulin de la Vasrole à Villedomer en Indre-et-Loire. Vous pourrez découvrir à travers une visite commentée un moulin en fonctionnement et comprendre le système de production électrique. Artistes et exposants présenteront leurs œuvres et productions. Possibilité d’acheter le pain cuit sur place dans le four à bois.

PROGRAMME NATIONAL COMPLET : www.patrimoinedepays-moulins.org