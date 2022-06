À la découverte d’une maison de Samouraï

Le 25 juin à 10h, le Centre culturel franco-japonais du Vendômois organise la visite d’une maison de Samouraï en direct du Japon ! Leur hôte, Sébastien Mouton est guide accompagnateur au Japon et il a acquis en 2021 une magnifique maison traditionnelle japonaise dans la région de Shiga.

C’est une bien étrange visite qui vous est proposée ce mois-ci dans le Vendômois : si vous ne pouvez aller au Japon, et bien le Japon vient à vous grâce à cette conférence et visite virtuelle qui aura lieu au Moulin de Varennes dans les locaux de l’entreprise Minier.

Vous découvrirez la vie quotidienne dans une magnifique Kominka (maisons traditionnelles japonaises) , la manière dont les japonais appréhendent la vie dans ce type de maisons, et comment Sébastien Mouton, professeur de FLE (Français Langue Étrangères), d’Anglais et guide accompagnateur, s’y est adapté après 12 ans passés au Japon.

Organisée par le Centre culturel franco-japonais du Vendômois, cette vidéo-conférence sur grand écran vous promet une belle balade. Créé en 2018 par Frédéric et Aurore Renoux, le Centre culturel franco-japonais du Vendômois a pour objet de diffuser la culture japonaise sous différentes formes pour promouvoir et renforcer le lien et les échanges entre nos deux pays. L’association organise la pratique d’activités en lien avec le Japon et la culture japonaise, et plus généralement les cultures asiatiques.