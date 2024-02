Appel à bénévoles

Comme pour la saison 2023, la Communauté d’agglomération Territoires vendômois (CATV) recherche de mai à septembre plusieurs bénévoles pour ses expositions prévues au sein du grand manège Rochambeau et de la chapelle Saint-Jacques. Différentes expositions qui sont l’occasion d’offrir aux visiteurs du territoire comme aux touristes, une programmation intéressante. Dans une volonté d’ouverture et de partage, la communauté prévoit l’organisation également de moments vers le tout public et les publics dits « sensibles ». Ainsi elle souhaite associer à cette démarche toute personne aimant la culture et souhaitant donner de son temps au profit du public et de l’art en général. Vous pouvez aider quelques heures, une journée ou plus, selon vos diosponibilités, n’hésitez pas, postulez !

Contact et renseignements : Lucie Corre au 02 54 89 44 06 ou lucie.corre@catv41.fr