Appel à l’aide pour l’abbaye Saint-Georges

Après ce drame survenu le 21 décembre où l’abbaye Saint-Georges de Saint-Martin-des-Bois a subi un incendie, l’heure est au bilan et à l’appel aux dons pour la reconstruction du bâtiment.

Le domaine de l’abbaye de Saint Georges est depuis 2001 propriété du diocèse de Blois après le legs par le couple Hyacinthe. En septembre 2021, sous l’égide de Monseigneur Batut, évêque de Blois, le domaine est devenu un lieu d’accueil diocésain confié à l’association du Domaine de l’Abbaye Saint-Georges, présidée par Jean-Baptiste Anginot et dirigé par Anne et Patrick Valo. L’incendie a détruit et endommagé l’aile “château” mais a laissé intact la salle capitulaire, l’ancienne salle du chapitre classée à l’inventaire et l’église abbatiale sécurisée par les pompiers dès le début de leur intervention.

L’abbaye Saint Georges est la plus ancienne du Vendômois si l’on se réfère aux « Actes des évêques du Mans » et fut fondée probablement entre 533 et 558. Détruite totalement en 927 par les Normands qui remontaient le Loir à la recherche de riches monastères, seules quelques pierres de la chapelle subsistent encore de nos jours. Une longue histoire pour ce monument unique qui aujourd’hui a besoin de dons pour renaître à nouveau.