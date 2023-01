Appel aux dons pour la restauration

En décembre, la commune de Saint-Jean-Froidmentel lançait la collecte pour les travaux de son église en faisant appel à La Fondation du Patrimoine pour la sauvegarde du petit patrimoine rural de proximité.

« Construite au XIIe siècle puis reprise au XVe par les seigneurs de Rougemond, l’église a subi de nombreux désordres, c’est pourquoi la commune va entreprendre des travaux de restauration et lance donc une collecte de mécénat populaire » déclarait Laurent Borel, maire de Saint Jean Froidmentel entouré d’élus et d’habitants. En effet, on peut percevoir une décoration extérieure et intérieure remarquable avec un élégant portail sculpté qui comporte deux frontons triangulaires, un décor emprunté aux palais italiens. Un enfeu très travaillé est placé dans le cœur de l’église, sorte de niche funéraire destinée à abriter la sépulture des Rougemont et un retable du XVIIIe encadre une huile sur toile « Baptême du Christ ».

« Pour un montant des travaux de près de 40 000€, l’objectif de collecte est de 7 000€. Dès l’atteinte d’un montant minimum de 4 000€, une subvention de 25% du montant des travaux sera accordée sur un fond commun Région et Fondation du Patrimoine » concluait Alain Péral, délégué territorial de La Fondation.