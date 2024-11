Le label « Architecture contemporaine remarquable » vient souligner un constat simple : l’architecture du XXe siècle fait partie du patrimoine historique de l’Europe et se trouve fortement menacée compte-tenu de sa récence. Lors d’une cérémonie de remise de plaques de ce label pour les 189 édifices sélectionnés sur le territoire régional dans les salons de la préfecture de région Centre-Val de Loire à Orléans, la ville de Vendôme avec son représentant, Laurent Brillard, maire, a reçu trois plaques pour l’église Notre-Dame-des-Rottes, plusieurs îlots de la reconstruction en centre ville et pour l’architecture du lycée Ampère et du stade Léo-Lagrange à proximité sans oublier Saint-Amand-Longpré et son silo de la coopérative agricole l’Union.