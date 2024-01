La 7e édition d’Arts de jeunes aura lieu du samedi 20 au samedi 27 janvier

à la Chapelle Saint-Jacques à Vendôme.

Elle présentera les œuvres réalisées durant toute l’année par les enfants et les jeunes dans les structures gérées par Territoires vendômois.

La direction Enfance Jeunesse propose également à tous les Vendômois d’apporter leur touche de créativité à l’exposition en prenant part aux ateliers artistiques et gratuits et ouverts à tous qui auront lieu durant les horaires d’ouverture de l’exposition :

Samedi 20 janvier : 10h-12h / 14h-18h

Mercredi 24 janvier : 14h-18h

Samedi 27 janvier : 10h-12h / 14h-18h

Une offre plus étoffée sera proposée pour le premier samedi d’Arts de l’année samedi 20 janvier de 10h à 12h et de 14h à 18h, à la chapelle Saint Jacques, avec au programme du magic marble, de la sculpture sur papier, du cyanotype, du graff, un battle de dessins en réalité virtuelle, un atelier musical, de la sculpture one line, un atelier manga…

Les écoles et collèges visiteront l’exposition et participeront aux créations du lundi 22 au vendredi 26 janvier, mercredi 24 janvier au matin étant dédié aux accueils de loisirs et aux jeunes amis des arts plastiques du musée de Vendôme.

La manifestation s’achèvera samedi 27 janvier à 18h avec la présentation de toutes les œuvres réalisées durant la semaine.