Assembler tous les arts

Rassembler tous les arts, peinture, dessin, photographie et sculpture bien sûr mais également conte, cinéma, gastronomie, musique… Voici la vocation et la volonté d’une nouvelle association qui vient de se créer en Vendômois, «Assemblage» qui porte formidablement son nom. Une première exposition se tiendra du 17 février au 1er mars à la chapelle Saint-Jacques à Vendôme avec une programmation éclectique qui rassemblera un grand nombre d’univers différents.

Réunir tous les arts lors d’expositions, d’abord en Vendômois mais aussi ailleurs, donner la chance à certains artistes de s’exprimer également, de se faire connaître c’est l’idée de base d’«Assemblage». «Promouvoir les artistes et artisans que nous avons la chance de rencontrer, nous souhaitons proposer des formes d’expositions innovantes, qui mélangeront les arts et la gastronomie. Associer à une exposition artistique, concerts, contes, courts métrages et arts de la table» détaille Corinne Cousin, trésorière de l’association et véritable initiatrice du projet.

A cette fin, la valeur du patrimoine sera mise à l’honneur, et le choix de la chapelle Saint-Jacques n’est pas dû au hasard, ce lieu magique et qui fait toujours rêver pour un projet artistique. «Nous aimerions collaborer avec d’autres associations afin de s’entraider et partager notre matériel, nos idées et nos valeurs également. Nous sommes attachés au respect de l’environnement, l’entraide est de rigueur et nos budgets permettront aux artistes d’acquérir le matériel nécessaire à l’expression de leur art et également de les mettre en valeur» poursuit Corinne. Ainsi, depuis décembre, date de la création de l’association, 150 membres ont déjà adhéré, le prix d’adhésion restant libre. Le vernissage aura lieu le 21 février avec une fanfare balkanique qui parcourra le centre-ville de Vendôme dès 16h30 pour amener le public à rejoindre la chapelle Saint-Jacques. Et, l’exposition se tenant pendant les vacances scolaires, il y a là une belle occasion de faire participer les enfants aux nombreuses activités que propose l’association, la découverte en plus.

5 artistes en exposition en permanence :

Laure Benoit Carré (Linogravures),

Romain Coudret (fusain graphique hyperréaliste),

Laurent Alvarez (photographe),

Stfg (lettres d’imprimerie-Les Typolictères),

HPO (Dessins de personnages invitant au bonheur)

Horaires : 11h-19h en semaine, 10h-19h le week-end.

Contact : assoassemblage@protonmail.com / 06 89 94 76 60 / www.asso-assemblage.fr

Alexandre Fleury