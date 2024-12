Atelier d’artiste pour des cadeaux uniques

Dans son petit atelier d’artiste plein de charme dans un coin du terrain, Alexis Pandellé ouvre sa porte et vous y attend le 14 décembre pour venir choisir le cadeau unique à offrir ou à s’offrir. Une toile, un dessin, un objet chargé d’émotion de cet artiste voyageur et vendômois pourront faire des heureux car le lieu devient l’atelier du Père Noël. Un de ses domaines favoris est le végétal et particulièrement l’arbre qu’il a représenté de mille façons, toujours dans l’observation avant de dessiner ou peindre, s’inspirant des végétaux croisés lors de ses nombreuses balades à vélo dans tout le territoire. Alexis Pandellé aime la couleur dans ses créations et la transmet également chaque semaine à travers les nombreux cours qu’il donne.

Samedi 14 décembre. l’Atelier d’Alexis Pandellé sera ouvert de 10h à 20, 61 rue du Commandant Verrier à Vendôme Samedi 14 décembre. l’Atelier d’Alexis Pandellé sera ouvert de 10h à 20, 61 rue du Commandant Verrier à Vendôme www.alexispandelle.com