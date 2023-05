Ateliers ouverts les 3 et 4 juin

Les adhérents de l’association « Artistes du Loir et Cher » ouvrent leurs portes en juin. Pour le nord du département, ce sera le premier week-end de juin, les 3 et 4, où l’on pourra visiter dix ateliers d’artistes, peintres, photographes, sculpteurs, plasticien et plasticiennes et découvrir ainsi leur lieu de travail, l’univers magique de leur création. Une ambiance différente de celle d’une galerie, c’est tout l’intérêt de ces portes ouvertes dans les ateliers de création.

Mouvement et élégance

Jean-Pierre Renard ouvrira ses portes lors du week-end réservé « Ateliers d’Artistes ». L’occasion de découvrir ou redécouvrir cet artiste dans son milieu de création qui, bien avant l’heure, métamorphosait de la matière recyclée en œuvre d’art, le métal comme la peinture.

« Ce que j’aime, c’est la matière, une matière qui, dans une précédente vie, a déjà travaillé comme le métal de mes sculptures qui vient directement du monde agricole que j’ai côtoyé toute ma vie professionnelle. Transformer de la matière lourde et froide en des œuvres légères et chaudes » explique l’artiste. En effet, dès la fin des années 90, Jean-Pierre se fait connaître par ses sculptures élancées comme ses oiseaux modelés à p artir des griffes de herses. « C’est grâce à l’œil avisé de l’artiste vendômois Philippe R. Berthommier que j’expose. C’est lui qui m’a poussé à donner à voir mes œuvres au public. Mon travail était, jusqu’à ce moment, très confidentiel, réservé au cercle amical et familial » Depuis, de fil en aiguille, en 20 ans, les expositions se sont développées, dans le Vendômois évidemment mais également en Touraine et jusqu’à Paris grâce à Bernard Lerique » poursuit Jean-Pierre Renard.

Aujourd’hui, en plus de la sculpture sur métal qu’il aime découper au chalumeau, ses œuvres, l’artiste, domicilié à Villiers-sur-Loir, s’est mis à la peinture sur de grands supports papiers même s’il l’avait déjà testé auparavant. Des œuvres où l’on retrouve là aussi du relief, cet aspect matière qui ne le quitte pas. « Certains grands papiers se font en plusieurs fois, la découverte d’un enduit bitumeux appliqué à la spatule ou à la raclette me permet de jouer avec la matière car très long à sécher ». Il y rajoute de la peinture, laquelle est aussi tirée de vieux pots, utilisée dans le milieu agricole comme ce bleu de Berthoux ou un rouge Massey-Ferguson. Jamais de pinceau, il y dessine souvent des formes géométriques, appliquant de la peinture sur des baguettes de bois pour venir l’appuyer sur sa feuille et ainsi y former un trait épais en surépaisseur. « Le côté improbable de la matière et la surprise qu’elle occasionne une fois travaillée m’émerveille toujours autant » s’amuse l’artiste qui prend un réel plaisir à créer.

« Et si je crée de plus en plus, si j’essaye de nouvelles techniques, c’est grâce à ma femme. Car ce n’est pas drôle de vivre avec un artiste qui a toujours des idées. Monique reste ma première critique et mon premier soutien » conclue-t-il.