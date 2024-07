«Au Cœur de Trôo», des projets ambitieux

L’association, «Au Cœur de Trôo» née de la fusion de «Trôo Tourisme» et des «Amis de Trôo» en 2023, est devenue un acteur incontournable du territoire. En fédérant les énergies et en organisant une quinzaine de manifestations de qualité, elle a lancé une nouvelle dynamique pour le village labellisé «Petite cité de caractère» qui a connu une fréquentation inédite.

Devenue propriétaire des caforts de Lusignan et de la cave des Amis de Trôo, l’association a lancé le projet «AMETIST», Aménagement à Trôo de Sites Insolites Touristiques. Les caforts ont fait l’objet d’une étude géologique afin d’effectuer les confortements nécessaires ; une scénographie va y être aménagée ; elle sera évolutive en fonction des ressources dont disposera l’association ; le public pourra y découvrir également, un puits d’une profondeur de 10m dont l’eau est d’une pureté exceptionnelle ; L’enthousiasme que suscite ses ambitieux projets, a attiré des adhérents qui sont aujourd’hui au nombre de 185.

En partenariat avec «Château de Vendôme» et «Les Amis de Lavardin», «Au Cœur de Trôo» va apporter sa contribution à la création d’une identité propre au Vendômois, basée sur son passé médiéval incarné par ses imposants vestiges patrimoniaux et ses églises à fresques ainsi que par sa géologie originale à l’origine de sites troglodytiques remarquables. Une exposition dédiée à «1 000 ans d’Histoire du Vendômois» a été inaugurée le 15 juin à Vendôme et sera présentée à Lavardin et à Trôo. Elle sera accompagnée de conférences sur les trois sites.

Le nouvel aménagement de la cave des Amis de Trôo sera l’occasion de repenser et d’enrichir l’exposition sur les enfants juifs cachés dans le village durant la Seconde Guerre Mondiale. La cave abritera également deux expositions permanentes dédiées l’une au monde souterrain, l’autre à la vie de l’homme en son sein. Des expositions et des ateliers d’artistes y sont également envisagés.

Ainsi que l’a souligné Patrick Eclercy-Deterpigny, président de «Au Cœur de Trôo», cette dynamique a entrainé des retombées médiatiques importantes tant auprès de la presse écrite qu’audiovisuelle (Le Monde, Femme actuelle, FR3, France 2, etc)

Sabine Campion