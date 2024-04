Au nom de l’histoire du Bas-Vendômois

Une nouvelle saison de visite des lieux emblématiques du bas Vendômois débute en ce mois d’avril grâce à l’association Hist’Orius qui, en mars, autour de son président, Jean-Louis Huet, était réunie à l’occasion de son assemblée générale.

Depuis trois ans, l’association Hist’Orius anime le musée de la gare historique de Montoire-sur-le-Loir avec sa fameuse maquette représentant la gare lors de cette triste journée du 24 octobre 1940, un musée dont la scénographie a été totalement remaniée. «Grâce à un collectionneur vendômois, le musée s’est enrichi d’objets, tous authentiques et surtout de mannequins avec différents costumes et uniformes militaires» détaillait le président. En charge également des visites du village de Lavardin et de la ville de Montoire, Hist’Orius s’occupe de présenter l’ancien quartier général W3 de l’armée allemande autour du tunnel ferroviaire de Saint-Rimay, un ensemble emblématique en France de blockhaus pour prévenir l’invasion des pays du nord de l’Europe. Il est prévu que le livret explicatif de W3, arrivé en fin de stock, soit totalement retravaillé pour en imprimer une nouvelle versionL’association présente également chaque année des conférences et une exposition toujours très détaillée sur une période donnée. L’année dernière, le monde gallo-romain fut présenté à l’automne et un projet de la rendre permanente au 1er étage du musée de la gare historique est à l’étude. Cette année, l’exposition programmée autour de Ronsard, dont on fête les 500 ans de sa naissance, est présentée à la Possonnière jusqu’à l’automne et s’est faite en collaboration avec la communauté d’agglomération Territoires Vendômois (CATV). En fin d’année 2023, il a été décidé par le conseil d’administration de mettre en place un bulletin d’information par mail régulièrement destiné à tous les membres pour leur permettre de suivre toute l’actualité de l’association. Le site internet a été également remanié. En 2024, Hist’Orius continuera les travaux de la lampisterie, petit cabanon sur le site de la gare que l’association restaure.