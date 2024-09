Au Quai des Arts à Vibraye (72)

Vendredi 13 septembre à 20h30 spectacle musical : «Les amants de Montmartre»

1910 : Montmartre, les guinguettes, les cotillons des femmes qui virevoltent au son de l’accordéon… Dans cette atmosphère joyeuse et festive, René, le p’tit gars de la Butte, bougon au cœur tendre, rencontre Marguerite, l’orpheline de la rue, une jolie môme qui ne s’en laissera pas conter. Témoin de toutes leurs frasques, Gustave, l’ami de toujours, l’accordéoniste de la place du Tertre, rythme par sa musique cette histoire d’amour pleine de rebondissements.

Comédie de G. Courteline et chansons d’époque / Mise en scène : Clémence Carayol / Avec : Michaël Louchart / et France Renard / Accordéon : Cyrille Crepel. Résa à l’Office de Tourisme VBA ou www.intramuros.org/vibraye

Tarif adulte : 12€ et -18 ans : 8€

Dimanches 15 et 22 sept. de 14h30 à 17h30 : expo de photographies et encadrements par Alain Voisin

Ayant réalisé de nombreuses photographies durant ses séjours, Alain Voisin passe son temps libre en France à créer des encadrements pour mettre en valeur ses photographies.Amoureux des textiles indiens, il a alors l’idée d’intégrer des tissus dans un proccess industriel…

Entrée gratuite.

Vendredi 27 septembre à 20h30 concert : «Gaston F»

Org. par Amitié Développement Korhogo

Reprise du répertoire de nos idoles des années 60, 70 et 80 et plus : Alain Bashung, Johnny Hallyday, Jacques Dutronc, Nino Ferrer, Joe Dassin, Françoise Hardy…

Avec Marc Fouquet : guitare et chant/ Marité Joubaud : contrebasse / Yves Joubaud : guitare / Frédéric Galand : clavier. Mickaël Choleau : batterie / Laurent Hémon : trompette, clarinette et saxo.

Résa à l’Office de Tourisme VBA. Tarif adulte : 10€ et -16 ans : 5€

Lundi 30 septembre à 19h45 concert : «Chansons à la maison»

Chansons à la Maison revient faire chanter sa troupe d’artistes-chanteurs de la Sarthe dans un répertoire de chansons francophones (standard de toujours et création originale), accompagné en direct par des musiciens sur la scène intimiste du Quai des Arts.

Direction artistique : Richard Cross / Direction musicale : Luc Brian / Régie son : Antoine Châble / Régie lumières : Grégory Rouault / Décors : Meubles Clément / Production : Association APPRC – Le Petit Perré – 72320 Vibraye

Réservations : «La Parenthèse». 26, rue Xavier Boutet 72320 Vibraye Tél. 02 43 93 60 23. Tarif unique : 18 €