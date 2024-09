Camille Thibert en exposition

Camille Thibert vit et travaille actuellement dans le Morbihan, suite à des études d’arts appliqués à l’école Boulle et en école de paysage. Elle expose ses œuvres à Vendôme à la Galerie Potier jusqu’au 31 octobre.

Sa démarche artistique qu’il s’agisse d’installation in situ ou d’oeuvres plus intimistes d’atelier, cherche à mettre en lien et à reconnecter.

Ses tableaux figuratifs mettent ainsi en lien l’humain et la nature, en associant la technique du dessin en noir et blanc et l’incrustation de morceaux de bois. Parties de corps, portraits, bustes, sont représentés dans une forme de simplicité d’où la nature émerge. La matière brute du bois prend place dans les corps, ou inversement, créant un lien vital entre ces deux entités. Le bois, par son caractère vivant, son esthétique et sa constitution, se confronte de manière poétique à l’humain, se lie à lui. L’homme semble ainsi absorber la nature, qui le constitue et le prolonge.