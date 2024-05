Camp de Bellande, une année de commémorations

Les 5 et 6 juillet, le week-end sera dédié au 80ᵉ anniversaire du fameux camp où furent sauvés 152 aviateurs alliés. Il s’agira là du point d’orgue d’un semestre de montée en puissance de cet hommage.

Petit rappel historique. À Villebout, dans le nord du département, un camp a été créé par des résistants pour les soldats alliés récupérés après la chute de leur avion. Le 20 mai 1944, sur ordre du Conseil national de la Résistance, en liaison avec les services secrets anglais, Maurice Clavel, chef de la Résistance d’Eure-et-Loir, et Silvia Monfort, son assistante, accompagnés par le général Boussa et le gendarme Jubault, ont pris la décision de créer un lieu de regroupement pour les soldats alliés récupérés après que leur avion a été abattu. Le lieu choisi était à quelques centaines de mètres d’un camp de munitions allemand ! Le 22 mai, les premiers aviateurs arrivaient en gare de Châteaudun, ce n’était pas prêt. Neuf aviateurs furent cachés à La Corbonnière, d’autres à la gare de Saint-Jean-Froidmentel… Le camp devint vite opérationnel, mais il fallut compter sur la mobilisation locale pour nourrir tout le monde. Le 26 juin, le site, qui abritait cent aviateurs, était plus que complet et fut alors ouvert le camp annexe de Richeray. L’aventure prit fin le 13 août, lorsqu’une colonne alliée libérait le territoire et récupérait les aviateurs.

Cette aventure a déjà fait l’objet d’une exposition à la chapelle Saint-Jacques à Vendôme en mars.

Et, en avril, le 18, ce sont trente-trois élèves qui venaient de Blois découvrir les lieux. Quinze collégiens de Notre-Dame-des-Anges de Vineuil et dix-huit lycéens de Notre-Dame-des-Aydes de Blois, tous de l’option Défense et Sécurité globale, y ont passé une journée mémorable avec course d’orientation, déjeuner avec des rations de survie et cérémonie du souvenir au monument. Leurs professeurs, Ludovic Lebreton et Thibault Carrard, ont enrichi la découverte par une remise dans le contexte de l’époque.

Le 25 mai, la grande nouveauté, c’est l’ouverture sur l’ancienne base aérienne de Châteaudun d’un musée «Historial 279» dédié à l’histoire de la Résistance et la libération du nord du Loir-et-Cher et du sud de l’Eure-et-Loir ainsi que de l’histoire régionale de l’aéronautique. Un lieu d’accueil et de mémoire pour honorer tout au long de l’année ces héros d’hier.