C’est la rentrée à l’Université du Temps Libre du Vendômois

Après les vacances, les membres de l’UTLV vont retrouver leurs activités, dans un esprit plus serein qu’en septembre 2021.

Depuis le 6 septembre, l’accueil est ouvert, par les bénévoles (Laurence et Michèle), au Pôle Chartrain et ce tous les mardis de 9h à 12h jusqu’à la fin de l’année.

Grâce à leur cotisation de 22 euros, déjà versée par 197 d’entre eux, les adhérents pourront suivre les conférences organisées au 4e trimestre 2022 ainsi que les animations dans les locaux du Pôle Chartrain .

Toutes les conférences continueront à se tenir aux Greniers de l’abbaye de Vendôme, à 14h30.

• Pour laisser le temps de se reprendre après la période estivale, la première conférence aura lieu mardi 20 septembre : l’historien Guy Gauthier évoquera «la reine Marie de Roumanie». Tous se souviennent de sa fougueuse présentation de Garibaldi en novembre dernier. Cette fois, il s’agira d’une souveraine moins connue du grand public mais à la vie passionnante, elle a fait l’objet d’un «Secrets d’Histoire» sur France 2 en février dernier, très réussi – il a rencontré un record d’audience. A cette occasion, peut être évoqué Emile Sauvaget, le vaillant poilu vendômois qui a rempli après 1918, pendant près d’un an, une mission militaire auprès de cette reine, celle-ci, en reconnaissance, l’a élevé au rang de chevalier de la Couronne, décoration qui lui tenait particulièrement à coeur (voir article du Petit Vendômois de mars 2022).

• Jeudi 29 septembre, nous resterons dans l’Histoire avec une conférence de Christophe Marion. Agrégé d’Histoire, le nouveau député de Loir-et-Cher qui, malgré un agenda très rempli, a accepté de venir parler de la guerre de 1870-71. Ce conflit européen a moins marqué la mémoire nationale que les deux guerres mondiales du XXe siècle. Pourtant, elle a durablement imprégné les esprits du temps et beaucoup d’historiens voient en elle les germes des guerres modernes. Elle n’a pas épargné le Vendômois et les combats furent farouches pendant de longs mois. Cette conférence permettra de revenir sur les causes du conflit et ses conséquences à l’échelle européenne.

• En octobre, une conférence devrait avoir lieu les 11 ou 13, la date et le sujet ne sont pas précisés. Puis, très vite débutera la session d’automne avec la présentation qui en sera faite par Christophe Meunier jeudi 27 octobre. Le thème choisi est «la France des années 1950-60», avec des sujets plutôt culturels et sociétaux (l’architecture, le tourisme populaire, le cinéma, la peinture, Boris Vian, le cinéma ) mais aussi la France de la guerre d’Algérie, les Trente Glorieuses… L’inscription reste fixée à 28 euros, à payer à la permanence ou à envoyer à l’adresse ci-dessous

• Les animations hebdomadaires sont maintenues au Pôle Chartrain : Mandarin le lundi à 10h les 12 et 19 septembre, le Qi Gong le lundi à 9h30 à partir du 3 octobre et le Tchat d’Anglais le jeudi à 10 h à partir du 8 septembre. Les pratiquants des années passées sont prioritaires mais il est possible de s’inscrire le mardi matin au 02 54 77 43 68 ou au 06 30 97 19 24.

• Quant à l’animation d’Histoire du mercredi matin, elle ne sera pas poursuivie : Jean Touchet prend une «retraite» bien méritée après 14 ans de loyaux services avec un record de 530 séances. Un grand merci pour cet imposant travail toujours réalisé dans l’enthousiasme et apprécié par plusieurs dizaines de passionnés…

Avec l’espoir que le programme envisagé pourra être mis en place sans les difficultés des années passées, l’UTLV souhaite retrouver tous les fidèles adhérents qui aspirent à enrichir leurs connaissances en toute convivialité .

C’est avec plaisir que seront accueillies de nouvelles têtes venant agrandir la famille de l’UTLV.