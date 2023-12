C’est à Morée que s’est tenu le congrès départemental du Souvenir Français qui a vu le général Beyer reconduit dans ses fonctions de présidence.

Avec cent cinq participants et la présence de nombreux élus comme le député Christophe Marion et lesénateur Bernard Pillefer, l’association fait preuve, s’il en était besoin, de son dynamisme qui s’exprime,tout au long de l’année, par des actions mémorielles qu’elles soient pédagogiques, culturelles oumatérielles avec la rénovation de tombes de soldats morts pour la France et dont le sacrifice ultime ne doitpas tomber dans l’oubli. «L’engagement des membres s’est poursuivi et s’est traduit par onze chantiersde restauration ou de rénovation de tombes, monuments aux morts et stèles réalisés au cours de l’annéeécoulée ; l’opération de géolocalisation des tombes des MPF dans le cimetière de Bracieux a étéconcrétisée ; trois voyages scolaires entrepris par les collèges St Joseph de Vendôme, Maurice Genevoixde Romorantin et Paul Boncour de St Aignan ont été soutenus financièrement par le Souvenir Français, un drapeau orphelin a été remis au Lycée Hôtelier de Blois en coopération avec l’UNC du 41…

«L’ensemble de ces actions a représenté plus de 34.000 € d’investissement dont environ 13.000 ont été pris en charge par le Souvenir Français» a détaillé le général qui accueillera avec enthousiasme tout nouvel adhérent.