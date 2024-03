Culture et convivialité

Pour apprendre et se cultiver dans la convivialité, l’Université du Temps Libre du Vendômois (UTLV) est l’association idéale pour tous les curieux avec ses conférences de spécialistes.

En assemblée générale en février, Anne Pajou, présidente, est revenue sur l’année écoulée, année qui fêtait les 30 ans de l’association et a présenté aux nombreux membres présents les prochains cycles à venir au printemps et à l’automne.

En présence du maire de Vendôme, Laurent Brillard et du député, Christophe Marion qui précisait que quelques années auparavant, il avait animé une conférence en tant qu’historien, Christiane Duverdier, secrétaire de l’association déroulait en images le rapport d’activité de toutes les conférences variées durant l’année et les sorties extérieures de l’association comme la découverte de trois moulins à eau dans le département voisin de la Sarthe.

Pour l’année 2024, une session de huit conférences en mai sur le Siècle des Lumières et à l’automne sur l’entre deux-guerres dit «Les Années folles». «Ce qui est intéressant avec l’UTL de Vendôme au contraire d’autres Université du Temps Libre, ce sont bien ces sessions de huit conférences sur le même thème, permettant de traiter d’un sujet en profondeur» précisait l’un des membres, nouvel adhérent à l’UTLV.

En fin d’assemblée, Anne Pajou précisait qu’elle procédera prochainement un sondage interne, pour recueillir l’avis des membres sur le fonctionnement de l’association et le goût et les envies de ceux-ci pour les conférences à venir. Car même si le slogan de l’UTLV est bien la Culture et la Convivialité, elle désire tendre son action le plus possible vers les souhaits de ses membres.