Dans leurs regards

Jusqu’au 29 juin, à l’office de tourisme de Fréteval, sept artistes se sont fédérés pour sensibiliser le public à travers une exposition émouvante «Dans leurs regards». Plusieurs thèmes sont abordés les samedis avec des acteurs de la protection animale.

Samedi 8 juin : de 14h à 18h, présence du Grand Refuge de la SPA qui accueille un autre type de pensionnaires : Les équidés et animaux de la ferme. Découvrir une autre manière de participer à la protection animale : être famille d’accueil définitive ou encore parrainer les plus vieux équidés. Une boutique éphémère avec exclusivement des produits SPA spécial équidés (Tapis de selle, longe et licol, chaussettes d’équitation, porte-clé, tasse…) sera mise à disposition.

Samedi 15 juin : de 15h à 17h, les adolescents du club jeunes de la SPA de Morée proposeront une découverte des animaux de façon ludique : boites sensorielles, quizz, défi et récompense en cas de réussite ! Ces différentes activités permettent aux enfants, à partir de 6 ans, d’en apprendre plus sur nos compagnons à 4 pattes : les différentes races, le langage des chats et chiens, les bons gestes à adopter avec son animal.

Samedi 22 juin : de 14h à 17h rencontre avec Alexandra Chauveau, responsable de la SPA de Morée où elle présentera les nombreuses missions bénévoles possibles au sein du refuge. Chacun peut apporter ses compétences utiles au refuge, aider les pensionnaires directement mais aussi indirectement.

Samedi 29 juin : de 14h à 17h Alexandra Chauveau responsable de la SPA de Morée viendra cette fois-ci sensibiliser le public à l’adoption responsable. L’idée d’adopter un animal en refuge soulève des interrogations ? Elle prendra le temps de répondre et d’expliquer chaque étape d’une adoption.