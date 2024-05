Du 1ᵉʳ au 29 juin, à l’office de tourisme de Fréteval, de nombreux artistes et acteurs de la protection animale se sont fédérés pour sensibiliser le public à travers une exposition émouvante «Dans leurs regards».

À l’origine de cette exposition, dédiée à la SPA et à l’association « Chats de la Braye » qui rassemble à la fois artistes, associations et collectivité territoriale, se trouve Audrey Cacarelo, chargée du tourisme au sein de la communauté du Perche et Haut Vendômois (CPHV). Bénévole à la SPA de Morée, elle n’a pas ménagé son dynamisme pour structurer cette nouvelle exposition. En effet, pas moins d’un an de travail pour réunir sept artistes autour du thème de la protection animale et coordonner divers rendez-vous tout au long de l’exposition, conférences et ateliers de sensibilisation pour les enfants.

Dès l’ouverture de l’exposition, Isy Ochoa, artiste peintre animalière bien connue des Vendômois et l’une des sept artistes exposés, viendra faire découvrir l’association «Chats de la Braye» dont elle est présidente, une association qui informe sur la situation des chats errants et sur l’urgence de les stériliser. Suivront une présentation et une séance de dédicace de l’un de ses livres « Fritz » qui, à travers la vie de cet éléphant de cirque, aborde les sujets de l’exploitation animale.