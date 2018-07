De belles balades sur le territoire

Chemin des perrons, circuits de découverte du patrimoine naturel ou bâti, rallyes à énigmes… les nouveautés en matière de promenade plus ou moins longue ne manque pas.

Un véritable intérêt géologique pour le «parcours des perrons» sur le territoire du Perche et Haut Vendômois avec le circuit des perrons. Ces impressionnants blocs, conglomérat de silex et de sables siliceux, transformé au fil du temps en une masse appelée aussi poudingue, sont de véritables témoins du passé géologique, avec ses ruptures et ses étapes successives. De la vallée du Loir au Perche, on en trouve de très spectaculaires qui ont éveillé l’intérêt des géologues. Pour le moment, six d’entre eux font l’objet d’un parcours émaillé de panneaux pédagogiques. Il s’agit des perrons du bois de l’Erret, à Rahart ; de la déviation, à Lisle, de la Tour à Fréteval ; des Bezards et du plan d’eau de la Varenne, à Morée, et enfin, de Saint-Hilaire-la-Gravelle (1).

Parcours éco-connectés

Des balades très «nature», conçus par Perche Nature, le CDPNE et l’Office de Tourisme des Territoires Vendômois, sont aussi accessibles avec quatre circuits aux caractéristiques bien différente : Bouffry, Lavardin, Le Temple et Saint-Firmin-des-Prés. Ces parcours, compris entre 6 et 10 kilomètres, sont ouverts à tous et largement «éco-connectés» grâce aux applications pour smartphones Guidigo, à destination des enfants, et Ecobalade pour le grand public, téléchargeables à partir du site de l’Office de Tourisme de Vendôme. La technologie accompagne ainsi l’observation naturaliste car cette dernière est, par ce biais, grandement facilitée, le promeneur étant alerté de l’habituelle présence de tel ou tel mammifère, tel ou tel insecte, telle ou telle variété florale… Sur ces circuits parfaitement balisés, le patrimoine humain est également explicité, que ce soit pour les constructions ou pour les us et coutumes locales.

Un blaireau en salopette !

Enfin, parmi les balades à faire en famille, n’oublions pas les parcours Randoland proposés dans les villes et villages du Vendômois. Il s’agit de visite naturo-urbaines, jalonnées d’indices afin que les enfants s’amusent en visitant, avec trois niveaux de difficulté : pour les 4 à 6 ans, les 7 à 9 ans et les plus de 10 ans. Les questions sollicitent leur capacité d’observation et de réflexion en suivant leur guide, la mascotte Rando, malicieux blaireau en salopette verte. Le dernier inauguré est celui de Morée, mais le concept a été développé sur l’ensemble du Vendômois. Ainsi, la commanderie d’Arville, Couture-sur-Loir, Lavardin, Montoire-sur-le-Loir, Trôo, Selommes, et le bois de l’Oratoire à Vendôme ont fait l’objet d’une réalisation de même nature.

(1) Renseignements à l’Office de tourisme de Fréteval :

02 54 82 35 01

Caroline Fontaine