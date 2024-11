De la céramique en calligraphie

Artiste céramiste loir-et-chérien, de renommée internationale, Jean-François Fouilhoux exposera ses œuvres à la galerie Laurent Potier à Vendôme jusqu’à la fin de l’année.

Jean-François Fouilhoux est l’un des rares artistes occidentaux reconnus comme maître de céramique en Chine. En effet, depuis plus de 30 ans, il consacre son art et sa technique à la maîtrise du céladon. C’est dans cette céramique millénaire et délicate que Jean-François Fouilhoux grave son génie. Son art s’apparente à la calligraphie, avec pour crayon, une lame flexible qu’il courbe à volonté et un mur d’argile comme support.

«Le céladon procure une sensation de suavité, une impression de profondeur infinie. Par contraste, cette sérénité me permet d’exalter une tension, une certaine dramaturgie dans des sculptures aux lignes complexes, vives et parfois tourmentées» détaille l’artiste sur le site internet de la galerie Capazza où il expose en permanence ses œuvres depuis 2000.