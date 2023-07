De Trôo à Saint-Paterne-Racan

Une riche idée, que celle d’Alexandra Chauchereau, aux Essarts, de Sylvie Coirier et Stéphanie de Malherbe à La Chartre qui, les premières, ont invité leurs ami(e)s artistes de la vallée du Loir à ouvrir leurs ateliers le temps d’un week-end d’été. Une initiative qui s’est très bien installée en deux ans.

Et chaque année, la carte du parcours s’agrandit. « C’est une bonne opportunité d’échanger, de partager avec le public et les autres artistes locaux quand on est souvent seule dans son atelier ». témoigne Marie-Liesse Bertre-Flandrin. « Certains visiteurs n’auraient pas osé venir jusqu’à nous, c’est aussi une façon de parler plus librement de notre propre démarche et de notre travail, davantage que dans une expo à l’extérieur… On se rend compte que les artistes sont nombreux dans notre région ! »

Dans son atelier des Glaneries à Poncé-sur-le-Loir, Marie-Liesse accueille cette année Marion Flandrin, une de ses cousines, peintre également.

Lère, Troïen et… New-yorkais !

À Trôo, par exemple, c’est l’atelier de Frédéric Lère qu’il faut visiter. Ce Tourangeau amoureux de New York s’y est installé en 1984 pour suivre son épouse nommée aux Nations unies. Mais ils tombèrent aussi amoureux de la cité troglo en 2016, y achetant la maison de l’Ariana où ils séjournent six mois par an. Une demeure quasi-historique puisque le journaliste Auguste Arnault y accueillait ses amis dont le sculpteur Antoine Bourdelle, concepteur du monument aux morts dont on fête le centenaire en ce mois de juillet. Lère participe d’ailleurs à l’expo sur Bourdelle – « l’un de mes héros » dit-il – à la maison communale de Trôo à partir du 22 juillet [lire par ailleurs]. Il a peint, entre autres, une représentation du fameux Héraclès du grand sculpteur qui ornait les cahiers d’écolier de notre enfance.

Il aime aussi peindre des scènes de rues de New York comme des paysages de la vallée du Loir. Artiste de commandes, de décors de théâtre et d’expositions, il travaille également sur Ronsard depuis trois ans, exposant actuellement une vingtaine d’œuvres à La Possonnière à Couture (Vallée-de-Ronsard).

Les ateliers en Vendômois et proches

Trôo : Frédéric Lère, l’Ariana, 7, rue du Bourg-Neuf (06 09 92 98 85), seulement les 14 et 15.

Les Essarts : Alexandra Chauchereau, 9, rue de la mairie (06 26 97 43 22), seulement les 14 et 15

Tréhet (Vallée-de-Ronsard) : Emmanuelle Louveau, 15, route du Val de Loir (06 45 83 32 13) sauf le samedi 7

La Chartre-sur-le-Loir : Stéphanie de Malherbe, 17, rue François-Coudreux (06 66 88 43 16) ; Sylvie Coirier, rue de la Charrière (06 44 85 88 46) ; Cynthia de Moucheron, chemin de la Poterie (06 79 65 11 15), invitée Marie Giraudeau

Lhomme : Luc Lefort, 8, rue du Val de Loir (06 48 20 55 76) ; Nathalie Grenier, La Richardière (06 09 79 55 21).

Ruillé-sur-Loir : Aline Devrue, 17, rue Nationale (06 15 99 06 00)

Poncé-sur-le-Loir : Marie-Liesse Bertre Flandrin, Les Glaneries-Saint-Joseph (06 21 05 21 17), invitée Marion

Flandrin ; Sabine Duthil, 7, rue des Coteaux (02 43 46 24 45)

La Chapelle-Gaugain : Ibrahim Jalal, La Perrie (06 64 74 77 74)

Saint-Paterne-Racan : Julita Stadnicka Moussette, Abbaye de la Clarté-Dieu (06 20 53 41 07