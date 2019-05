Des «Rendez-vous (printaniers) de La Possonnière»

Plusieurs événements organisés ou accueillis par l’association Pierre de Ronsard vont marquer le printemps en la maison natale de Pierre de Ronsard à la Possonnière.

Samedi 18 et dimanche 19 mai : Week-end d’écriture

Passer deux jours à l’écart des soucis quotidiens et ne se consacrer qu’au plaisir d’écrire dans un cadre des plus agréables, c’est ce que proposent l’Association Pierre de Ronsard et la romancière Sophie Ducharme qui anime des ateliers d’écriture dans les médiathèques de Bordeaux.

Pour ce tout premier atelier, elle a choisi comme thème «Vies de château». Sur les pas de Ronsard, elle accompagnera les participants dans un travail sur la sensibilité et son expression littéraire : nourrir son regard et son écoute pour mieux écrire. Les promenades dans le bois du manoir, dans la campagne, à l’Isle Verte, au château de Poncé avec sa remarquable charmille, ainsi que les repas pris en commun seront l’occasion de poursuivre les échanges.

L’atelier est ouvert à tous, dans la limite des places disponibles, nul besoin d’être un écrivain confirmé. Plusieurs Bordelais ont été séduits par ce voyage en Vendômois, et la romancière, littéralement enchantée par la maison natale de Pierre de Ronsard et par la Vallée du Loir, imagine déjà une édition 2020 !

Atelier : 50 €.

Repas à l’Auberge du Poète de Couture et hébergement éventuel, en supplément.

Dimanche 19 mai – 16h30 : Audition de fin de stage

Du vendredi 31 mai au dimanche 2 juin, on retrouvera à Couture pour deux master class, des musiciens ayant enregistré les CD en avril au manoir : Benoît Damant, chant et déclamation et Pascale Bouquet, luth. Il s’agira d’apprendre à «Dire Ronsard tel qu’en son temps», stage ouvert également aux amateurs qui pourront s’initier à la prononciation et à la mise en geste des oeuvres. «Chanter et jouer Ronsard selon Pierre Cléreau» (premier compositeur à publier un recueil portant en son titre le nom du prince des poètes) s’adresse aux chanteurs et luthistes.

Ces master class se termineront, le dimanche 2 juin, au manoir de La Possonnière, par une audition publique et gratuite du travail effectué.

Prix d’entrée à la Maison natale de Pierre de Ronsard : 5,50 €

Renseignements : rvposso@yahoo.fr / 07 71 25 80 42 / www.lesrendez-vousdelapossonniere.fr

Le Petit Vendômois