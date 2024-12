Des santons par centaine

Au Plessis-Dorin, Philippe Merminod exposera une partie des santons de sa collection, mis en scène par Bruno Gambier dans la salle communale.

Rencontré chez lui à la Ferté-Bernard, collectionneur dans l’âme, Philippe Merminod a consacré une partie de son sous-sol à ses collections. Les santons, évidemment, au nombre de 980 (presque mille) allant de 10 cm à 33 cm mais également les gravures du XVIIIe siècle ou sa superbe collection de verres de la verrerie du Plessis-Dorin qui a cessé son activité en 1952, Philippe Merminod écume les brocantes de la région pour trouver souvent ces pièces rares. «J’ai commencé il y a 20 ans et aujourd’hui, dès que je trouve un santon, je l’achète mais pas à n’importe quel prix, jusqu’à 15€ pour des pièces d’exception, généralement ces santons se négocient entre 3 et 5€» s’amuse-t-il à souligner. Il cherche principalement des personnages qui représentent une activité ou une action.

«Tout est fait à la main et en six opérations. La fabrication du moule, la mise en forme, le corps est en terre cuite puis intervient le peintre qui va donner les expressions du visage, la couturière qui habillera de tissu le santon avec pour les femmes jusqu’à 4 couches de vêtement entre son pantalon, son jupon, sa robe et son tablier. Grâce à toutes ces opérations, chaque santon est différent dans son expression et ses tissus même s’ils sortent du même moule» détaille-t-il.

Philippe Merminod a affiné, au fur et à mesure de sa collection, ses connaissances sur ces petits personnages et sur les fabricants de santons, tous du sud-est de la France. «Je ne me contente pas d’acheter simplement. Je vais toujours rechercher qui est le santonnier. J’en possède de meilleurs ouvriers de France et l’avantage c’est qu’il n’y pas de copie chinois» poursuit le passionné.

Avec déjà sept expositions à son actif dans la région en treize ans, Philippe Merminod perfectionne à chaque fois ces rendez-vous. Depuis l’année dernière, il s’est associé avec Bruno Gambier qui gère tous les décors comme ce grand moulin qui fut une des pièces maîtresses de l’exposition 2023. «La nouveauté de 2024, est l’arrivée du thème de l’Alsace qui se rajoute aux autres scènes comme les chasseurs, meuniers ou autres pêcheurs».

L’exposition prévoit donc près de 600 santons et évidemment la crèche avec ses Rois Mages, l’âne et le bœuf, Marie et Joseph ainsi que Jésus sur son lit de paille. «Il est vrai que ça prend de la place chez moi, ça prend du temps également, de l’argent mais je ne bois pas et je ne pars que très rarement en vacances» conclut Philippe Merminod, passionné et passionnant.