Des structures poétiques à fonction interprétative

Pierre-Olivier Hébrard, de son nom d’artiste HPO, est un artiste atypique et attachant comme ses dessins, véritable vibration poétique, croqués précisément et nerveusement au feutre noir. Un parcours hors norme, boulimique de travail constamment remis en cause, exigeant avec lui-même, ne laissant rien au hasard, son œuvre est finalement la continuité de sa vie artistique qui ne fait que débuter.

En deux ans, HPO s’est fait un nom. Pas par hasard car la vie est faite de rencontres, d’envies, de travail, d’interrogations, de choix… Une vie professionnelle artistique débutée dans l’art de la taille de pierre, formé par les Compagnons, la sculpture puis dans l’art du marbre, un métier de précision dans des ateliers parisiens avec des chantiers prestigieux : au Sénat, à l’Institut du Monde arabe, au Qatar, avant d’intégrer une formation sur la sculpture française du XVIIIe siècle à Tours. Un enseignement qui l’amène à se loger dans le Vendômois, à Saint Agil précisément, parmi le Cheptel Aleïkoum grâce à Matthieu, son ami d’enfance.

HPO s’installe donc avec sa caravane, pour un an à la base, le temps de suivre sa formation, mais finalement il y restera quatre années. Quatre ans de réflexion, de travail où il s’enferme avec papiers et crayons, sortant à peine de sa caravane. «Je n’avais pas la vocation d’un artiste maudit, je voulais faire un test, vendre mes dessins qui s’affinaient. J’ai créé l’affiche de la première édition de Poison d’Avril à St Agil en 2017 où je m’installe avec planche à dessin et crayons au milieu des vignerons et me confronte au regard du public en proposant à l’époque des petits dessins en forme de carte postale que je croque en direct. C’est comme cela que l’aventure a débuté» explique l’artiste. L’idée plaît, le public accroche, tout s’enchaîne. Les portes ouvertes de Dominique Norguet au domaine du Four à Chaux, «Gare à la Rochette» pour la fête de la musique, comice agricole… HPO poursuit sans relâche les manifestations en Vendômois, les lieux où on l’accueille avec ses dessins live. «Tous ces événements ont diffusé mes dessins, mon travail. Ce qui a pu être compliqué dans cette période avec ces dessins à 5€, c’est le manque de légitimité. Certains ne comprenaient pas ma démarche et me voyaient gribouiller simplement en ne connaissant pas mon parcours dans l’artisanat d’art. Aujourd’hui, je suis présent en galerie, à Tours régulièrement à la Boîte Noire, accroché également à Paimpol dans la galerie 2A2 où l’on commence à apprécier mon travail à sa juste valeur, je peux proposer des projets dorénavant» détaille Pierre-Olivier.

Car le dessin décliné en mug, lampe, carte postale n’est que le côté visible de l’iceberg, une grosse partie de la vie de l’artiste n’est pas visible en dehors des quelques initiés qui ont la chance de rentrer dans son atelier, une grange au charme certain et où les projets se comptent par dizaine. HPO est prolifique et constamment en réflexion. Un travail artistique qu’il porte depuis son enfance, une continuité entre la sculpture et l’ornement, des collages, des peintures à l’huile, des silhouettes découpées… Tous ces concepts originaux et incisifs pour certains, un véritable artiste en somme, le génie en plus.

Les œuvres de HPO seront visibles à la chapelle Saint-Jacques

du 17 février au 1er mars à l’exposition Assemblage.

Alexandre Fleury