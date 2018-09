Dessine-moi un immeuble

Une exposition artistique avant la démolition d’un bâtiment. Voilà une partie du projet porté par la Direction enfance et jeunesse de Territoires Vendômois : donner une dernière vie, avant démolition, à un immeuble pétri de souvenirs.

La Direction enfance et jeunesse de la Communauté d’agglomération Territoires Vendômois et la Direction Vivre ensemble de la Ville de Vendôme, en partenariat avec le bailleur social 3F Centre-Val de Loire, participent boulevard de France, à une exposition du 8 au 16 septembre dans un immeuble voué à la démolition prévue à la fin de l’année. David Madrelle, dans le cadre de ses missions au service enfance et jeunesse a pour habitude de décorer l’espace public avec de jeunes volontaires dans le quartier des Rottes à l’occasion de l’opération « Quartier d’été ». Alors, quand cet animateur a appris la démolition de cet immeuble, l’idée a germé.

Depuis mi-mai David, des jeunes et une dizaine d’artistes, graffeurs venus partout de France, se côtoient pour décorer cet immeuble comptant neuf appartements. Les habitants du quartier, mais aussi d’anciens locataires, ont pu s’associer à cette initiative et raconter leurs anecdotes concernant ce lieu de vie. Cette exposition « Etat des lieux » est donc la finalité de ce projet réfléchi depuis un an. Pendant ces quelques mois de préparation, des rencontres intergénérationnelles et interculturelles se sont tenues, donnant lieu à de riches échanges. Des partenaires privés se sont également investis sur ce projet pour la logistique et le prêt de matériel. La destruction de l’immeuble est prévue en fin d’année.

Sur place, l’équipe pourra répondre à vos questions sur les différentes techniques utilisées mais aussi sur les différentes œuvres réalisées. Quelques surprises sont également prévues pendant l’exposition.

Etat des lieux : du 8 au 16 septembre : ouvert en semaine de 16h à 19h

et samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h.

Julie Poirier