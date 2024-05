Deux bulletins en un

Bernard Diry, président de la Société archéologique, scientifique et littéraire du Vendômois présentait en avril le nouveau bulletin 2024. Un bulletin dense de 242 pages, retraçant d’une part tout le colloque relatif aux 400 ans du collège des Oratoriens de Vendôme, organisé par la société savante en octobre dernier et reprenant une partie classique, plus courte, des travaux de recherche sur des thèmes variés.

«Si l’on regarde l’intégralité des pages concernées par le quatrième centenaire du collège de Vendôme, on se retrouve très vite avec un ensemble extraordinaire de dix-sept articles, dix-sept prises de position offrant une nouvelle vision du collège avec certains détails totalement inconnus, une mini-encyclopédie qui enrichit les connaissances de la vie du lycée» détaillait le président. En effet, le bulletin version 2024 reprend point par point toutes les interventions qui ont été exposées lors du colloque par tous les spécialistes, de Pierre de Bérulle, fondateur de l’établissement en 1623 avec César de Vendôme à Philippe Pointereau, actuel proviseur du lycée Ronsard, un collège-lycée qui traversera toutes les grandes heures de l’histoire. Un travail considérable que Pascal Foreau, trésorier de la Société archéologique et référent du bulletin, a exercé avec une petite équipe du comité de lecture pour éditer ce bulletin.

La deuxième partie de cet ouvrage de référence s’ouvre sur un premier bilan de l’inventaire des tableaux de la Trinité. «Le 24 mai, lors de notre assemblée générale, nous présenterons officiellement le résultat de la rénovation du tableau La Vierge à l’Enfant au raisin totalement pris en charge par la société avec une conférence de sa restauratrice, Anne Jacomo» poursuit le président. Suit un article d’Alexandre Gordine, conservateur du musée de l’Ermitage sur une iconographie romane de Saint Jacques le Majeur, un autre sur la fortune des Cavaignac par un jeune Russe Artem Ushakov, et un dernier sur Napoléon et ses quatre passages à Vendôme de l’historien local, Jean-Claude Pasquier. Ronsard enfin dont on célèbre le 500ᵉ anniversaire de la naissance, que la Société a, depuis quatre ans, mis à l’honneur dans ses bulletins annuels.