Dimanche 4 juin, la fête des mamans

La fête des mères est célébrée par plus de 80% des Français le dernier dimanche de mai, voire le premier de juin comme c’est le cas cette année.

Les premières évocations d’une célébration de la maternité remontent à la mythologie grecque. On honorait, au printemps, la Grande Mère, représentation de la déesse Rhéa, femme de son frère Kronos et mère de Hestia, Déméter, Héra, Hadès, Poséidon et Zeus. Cette cérémonie, qui célébrait la fertilité des terres, mais aussi la fécondité et la maternité, avait lieu aux ides de mars.

Les Romains sont les premiers à célébrer les mères humaines. La Matronalia, fête en l’honneur des matrones est organisée le 1er mars, trois semaines avant les Hilaria, fêtes printanières en l’honneur de Cybèle (équivalente romaine de Rhéa).

Les chrétiens sont plus retenus et ne célèbrent que la virginité de Marie. La seule célébration évoquant symboliquement la maternité est le dimanche de Laetare, 4e dimanche du Carême. Au Royaume-Uni et en Irlande, cette cérémonie religieuse, appelée Mothering Sunday, a longtemps été l’équivalent de la fête des mères.

C’est aux États-Unis que l’on trouve la première fête civile, en 1870, lorsqu’une pacifiste organise la Proclamation de la Journée de la Mère, conviant toutes les mères du monde à s’unir pour la Paix. Anna Jarvis, au début du XXe siècle, l’organise en mémoire de sa propre mère. Elle fonde des clubs de mères et, en 1912, crée l’association internationale de la Journée de la mère, officialisée en 1914 aux États-Unis.

En France, la célébration de la fête des mères apparaît dans le village d’Artas en Isère en 1906. Prosper Roche, fondateur de l’Union Fraternelle des Pères de Famille Méritants d’Artas, organise une cérémonie et remet un prix de haut mérite maternel à deux mamans de neuf enfants. Le souci nataliste devient encore plus prégnant au sortir de la première guerre mondiale. Lyon inaugure, en 1918, cette journée des mères qui devient, deux ans plus tard, une fête des mères de famille nombreuse, généralisée en 1929.

La fête des mères prendra une envergure nationale avec le maréchal Pétain et sa politique nataliste. En 1941, il fait ajouter cette fête au calendrier. Le 24 mai 1950, la loi promulguée par le président Vincent Auriol lui donne son actuel statut.