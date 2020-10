Dominique Mansion, artiste par excellence

«Volumétries» au musée de Vendôme

Né le 31 août 1952 à Chauvigny-du-Perche, Dominique Mansion, sculpteur, aquarelliste, ethnobotaniste, est le créateur du Chemin des trognes à Boursay. Diplômé de l’Ecole des Beaux-Arts de Tours, il est un illustrateur nature réputé. Il est l’auteur de nombreux ouvrages de référence dont La flore forestière française, l’Agenda nature.

Affirmant son engagement en faveur du bocage et des haies, Dominique Mansion a fondé l’association Perche Nature en 1980. En 1999, il réalise un jardin pour le Festival des jardins de Chaumont-sur-Loire, l’installation mettant en scène des trognes perdure l’année suivante. Cette année 2020 marque le 40e anniversaire de l’association et elle célèbre en même temps l’année des Trognes.

L’exposition présentée au musée de Vendôme est constituée d’œuvres végétales réalisées à partir de tailles et d’écorçages.

Musée de Vendôme (Cour du cloître de la Trinité), Accès libre :

samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h.

Présentée au musée jusqu’au 23 janvier 2021

«Le petit musée pour regard curieux» à Thoré-la-Rochette

Dominique Mansion a créé une œuvre au cœur du Moulin de la Fontaine à Thoré-la-Rochette, à partir de troncs d’arbres écorcés (frêne et chêne) présents dans le petit bois voisin. Ces trognes géantes transpercent les étages de la bâtisse restaurée.

Cette exposition intégrera «2020 Année des trognes», une initiative de l’Agence Française pour la biodiversité, «Arbre et Paysage 32» et la Maison Botanique de Boursay, et qui a pour but de faire connaître, créer, réhabiliter, restaurer et valoriser les trognes, par l’organisation de divers événements partout en France : conférences, ateliers, chantiers participatifs, formations, expositions, etc.

Ouvert de 14h à 18h, les mercredis, samedis et dimanches, jusqu’au 18 octobre

et tous les jours du 19 octobre au 1er novembre (Toussaint).

Groupes, scolaires et centres de loisirs sur rendez-vous. Tout public

Autres animations avec Dominique Mansion :

• BRICO-TROGNE : Atelier pour enfants samedi 24 octobre, trois sessions : de 10h30 à 12h30 / de 14h à 16h / de 16h30 à 18h30. Enfants de 7 à 12 ans / Participation 5€. Dans la limite de 10 places disponibles par session. Inscriptions : info@zone-i.org

• NOCTURNE : En présence de Dominique Mansion, visite guidée de l’exposition. Apportez vos lampes de poche ou frontales. Samedi 31 octobre à partir de 17h30

Le Petit Vendômois