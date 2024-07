Du sport en histoire

L’artiste vendômois, HPO, au coup de crayon bien particulier, exposera, en juillet et en août à l’Office de Tourisme de Fréteval, de grandes toiles sur le thème du sport.

Une exposition dédiée qui débute le jour où la flamme olympique traversera le village, soit le 8 juillet. Ce n’est évidemment pas un hasard mais la particularité, c’est le support et la taille de certaines toiles, très grandes avec un maximum de détail. « Je me suis détaché des Jeux Olympiques, car il est interdit d’exploiter, même dans une œuvre artistique, les anneaux olympiques. Avec l’accord de la mairie qui m’a passé cette commande, je me suis dirigé vers l’illustration des sports» détaille l’artiste. Imprimées sur de la bâche blanche, les toiles sont réalisées d’une multitude de dessins, illustrant tous les sports avec de nombreux clins d’oeil et d’anecdotes savoureuses comme la déesse de la victoire nommée Niké en Grec et qui deviendra la marque bien connue Nike ou l’expression « épater la galerie » qui vient du jeu de paume au XVIe siècle. Ainsi, neuf panneaux rassemblent l’histoire du sport, de l’antiquité à aujourd’hui, un grand nombre de rushes faits à la main puis scannés, rassemblés et travaillés numériquement pour l’impression… Quand l’art rencontre et illustre le sport !