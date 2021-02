En préparation des «Promenades Photographiques» édition 2021

L’association Promenades Photographiques, organisatrice depuis 2005 de la manifestation estivale du même nom, était en assemblée générale en cette fin janvier. L’occasion de revenir sur le succès de l’édition de l’année dernière, seule manifestation photographique en France en ces temps de pandémie qui s’est maintenue dans son intégralité et aujourd’hui en préparation de l’édition 2021 qui se tiendra du 4 juillet au 30 août prochain.

Les Promenades Photographiques viennent chaque année rythmer l’été et promouvoir l’art photographique dans toute la ville de Vendôme à travers des expositions gratuites, soit en extérieur dans les parcs et jardins de la ville, soit en intérieur dans des lieux emblématiques de la cité. « Il fallait une véritable prémonition pour choisir quelques mois auparavant, le thème de l’Asie et en particulier de la Chine pour l’édition 2020, ce continent d’où est venu ce qui a imposé in fine nos conditions de vie exceptionnelle » explique d’emblée Frédéric Pasco, Président de l’association lors de son rapport moral. Trente expositions à Vendôme et dans le Vendômois avec une nouveauté en 2020, «Convergence», des expositions photographiques qui se sont exportées dans des lieux extérieurs de Vendôme, au château de Meslay, au château de Sasnières et à Blois à la Fondation du Doute. « L’expérience de Convergence ne sera pas reconduite dans notre prochaine édition par manque de moyens malgré le succès de l’été dernier. Sans soutien financier des collectivités territoriales locales pour poursuivre ce projet, nous ne pouvons prendre les risques seul. Je tenais à remercier, Corinne Gontier et Christian Hallouin de l’Office de Tourisme de Vendôme et leur travail extraordinaire dans cette édition 2020 » se désole Odile Andrieu, directrice artistique de l’association.

D’ailleurs, l’édition prochaine s’étendra vers Tours et Châteaudun. « Ce n’est pas encore totalement signé mais à la demande de la ville de Tours, nous organiserons pour eux une exposition autour du thème du sport. Des discussions très avancées également avec la ville de Châteaudun pour une exposition avec un artiste photographe autour de l’éventail et à Blois avec la Fondation du Doute » poursuit Odile Andrieu. Pour les journées festives, elles seront reconduites fin juillet avec un événement dans chaque ville accueillant une exposition. Avec une baisse du nombre d’expositions prévues dans la prochaine édition, soit 21, l’association a acté lors de son AG, que certaines d’entre elles deviendraient payantes pour mieux rémunérer les photographes et également pérenniser la manifestation dans le temps, concluait son président. A suivre…

Alexandre Fleury