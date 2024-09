En septembre, destination Japon à la médiathèque de Vendôme

Jusqu’à la fin de l’année, le Réseau des Médiathèques de Territoires Vendômois propose une immersion dans la culture japonaise : expositions, lectures, projections de films, ateliers créatifs et culinaires. Premier volet en septembre à la médiathèque de Vendôme :

Découverte de la culture japonaise

Vendredi 6 septembre à 18h

Rencontre animée par l’Association franco-japonaise du Vendômois.

Sur inscription.

Atelier calligraphie

Samedi 7 septembre à 10h

Atelier animé par l’Association franco-japonaise du Vendômois.

Sur inscription.

Spectacle « Le maître de thé et le samouraï »

Samedi 14 septembre à 16 h

Contes musicaux zen par Pascal Fauliot, conte, et Etsuko Chida, chant et koto. À partir de 10 ans

Suivi d’une séance de vente et de dédicace des livres de Pascal Fauliot. Sur inscription.

Atelier culinaire : réalisation de dango tricolore, friandise japonaise

Samedi 14 septembre à 10h

Atelier animé par l’Association franco-japonaise du Vendômois. Sur inscription.

Atelier Manga numérique, folle symétrie»

Mercredi 18 septembre à 14h30

Initiation au dessin manga numérique à travers la réalisation et la mise en couleur de portraits sur tablettes graphiques. Animé par Le Transfo. À partir de 9 ans. Sur inscription.

Projection d’un film japonais

Mercredi 18 septembre à 18h

Film de fiction japonais. Tout public. Sur inscription.

Partage de lectures spécial Japon

Vendredi 20 septembre à 17h30

Présentation de romans d’auteurs japonais, de mangas et de documentaires sur le Japon.

Adultes

Coups de cœurs mangas suivi d’un atelier masques

Samedi 21 septembre à 14h30

Adolescents et jeunes adultes. Animé par Nathan. Sur inscription.

Heure du conte spécial Japon

Mercredi 25 septembre à 15h

À partir de 4 ans

Démonstration d’escrime japonaise

Samedi 28 septembre à 14h30

Par le Suigen Dojo d’Azé. Entrée libre

Rencontre autour du Haïku

Samedi 28 septembre à 16 h

Par Jissé R. Introduction à l’histoire du haïku, lecture à voix haute et vente du recueil. Sur inscription.