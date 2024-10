Enquête publique à Trôo

Le village de Trôo et son maire, Jean-Luc Nexon, poursuivent leur action pour que la commune soit reconnue comme un Site Patrimonial Remarquable (SPR). Ce label vise à protéger le village dont la conservation, la restauration, la réhabilitation ou la mise en valeur présentent, d’un point de vue historique, architectural, archéologique, artistique ou paysager, un véritable intérêt public. Après l’avis favorable reçu du ministère de la culture en avril dernier, l’enquête publique sur le SPR Trôo et Loir se poursuit jusqu’au 31 octobre avec une réunion d’information pour tout public mercredi 9 octobre à 18h à la salle communale de Trôo. Le dossier reste consultable dans les mairies de Trôo, Saint Jacques-des-Guérêt et Montoire mais également à Vendôme et sur le site de Communauté d’Agglomération Territoires Vendômois.

Réunion d’information sur le SPR mercredi 9 octobre à 18h à la salle communale de Trôo