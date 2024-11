Exposition aux Archives Départementales

Service du conseil départemental de Loir-et-Cher, les Archives départementales sont divisées en deux sites, l’un à Blois pour les fonds anciens antérieurs à 1940 et l’autre à Vineuil pour les fonds contemporains. C’est ce dernier site qui accueille, dans sa salle d’exposition de 130 m², la nouvelle exposition sur l’œuvre de Gustave-William Lemaire, photographe talentueux qui vécut à Vineuil de 1879 à 1919 et parcourut la France pour réaliser des reportages de commande. L’exposition propose des photos de châteaux qu’il affectionnait et des séries plus personnelles de la Belle Epoque à la tourmente de la Première Guerre mondiale.

Exposition visible jusqu’au 17 janvier 2025 aux Archives départementales de Loir-et-Cher. 77 rue Réaumur à Vineuil du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h.