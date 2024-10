Exposition collective avec État des Lieux 2

Mélangez dans un lieu improbable, des artistes reconnus et inconnus qui peindront sur les murs intérieurs et extérieurs, sur les sols aussi et vous obtiendrez une exposition invraisemblable et si originale. État des Lieux 2 sublime le street art dans sa plus belle version. Couleurs et thèmes libres des artistes font de cette exposition un moment unique dans un quartier en pleine évolution, trait d’union entre la ville centre et le quartier des Rottes.

«Ce projet est avant tout une aventure humaine parce qu’il s’est passé des choses pendant sa création. Derrière chaque œuvre, il y a un artiste jeune ou moins jeune, qu’il soit professionnel, amateur éclairé, inconnu, ou débutant, l’important c’est qu’il y a eu des échanges qui se sont créés. Des réalisations qui se répondent également sans forcément le vouloir» soulignait lors de l’inauguration de l’exposition, David Madrelle, animateur Jeunesse d’accès à la pratique artistique et culturelle à la ville de Vendôme, graffeur talentueux sous le nom d’IncoNito qui, depuis plus de 20 ans, parsème Vendôme de ses graffs de tortue et autres baleines. Si cette exposition a pu être possible, c’est justement grâce aux rencontres et amitiés qu’il a nouées avec des artistes depuis les nombreuses années qu’ils peignent ensemble.

Certains graffeurs ont été également en résidence et tous ont profité de cette émulation graphique et artistique. Même si David Madrelle relève que la structure du bâtiment a apporté des contraintes, les services techniques de la ville ont su répondre rapidement à tout ce travail de préparation. Le 3e étage n’étant plus accessible au public, une vidéo au rez de chaussée présente les œuvres qui ont été réalisées. «Un film qui résume toute cette aventure avec des images de drone et autres montages sera visible prochainement afin de laisser une trace de toutes ces rencontres» concluait-il.

Enfin, État des Lieux 2 marque le début d’une métamorphose pour ce lieu derrière la gare. En effet, dans ce quartier marqué autrefois par une activité industrielle et agricole notamment avec ce bâtiment de l’Union, lieu de l’exposition derrière le Ciné Vendôme, la ville de Vendôme a comme projet de créer un espace de vie «qui renforcera le lien entre le nord et le centre ville» comme le déclarait le maire, Laurent Brillard dans son allocution.