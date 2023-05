Exposition de Pierre Antoniucci au Grand Manège

La Communauté d’agglomération Territoires Vendômois dans le cadre de son projet culturel « Le Vendômois, terre d’Arts et de Culture » organise plusieurs expositions d’art contemporain du printemps à l’automne dans des lieux emblématiques de Vendôme. L’exposition monographique de Pierre Antoniucci ouvre la saison.

Sous le titre « Tonitruance et Bibelotage », l’exposition monographique de Pierre Antoniucci au Grand Manège, Quartier Rochambeau, sera l’occasion d’admirer les grandes œuvres récentes sur toile de ce peintre d’art contemporain. « Antoniucci aime jouer, entre autres, avec l’écriture, des morceaux d’écriture qui, même s’ils sont incompréhensibles, car coupés ou illisibles, ces mots sont des dessins comme les hiéroglyphes des Égyptiens » détaille Philippe Berthommier, artiste vendômois, intervenant comme assistant territorial d’enseignement artistique sur le Vendômois vers les écoles primaires du territoire et véritable cheville ouvrière de ce projet d’expositions pendant tout l’été.

Ainsi, « Tonitruance et Bibelotage » présente sur l’ensemble du Grand Manège différentes thématiques chères à l’artiste : représentation de la figure, sa déformation, le recours à l’abstraction géométrique, les considérations sur l’espace du tableau et le rapport au texte, à la littérature, la poésie et la philosophie. « C’est une œuvre riche et prolifique, un terrain de jeu idéal pour pouvoir aborder les notions de figuration et d’abstraction, de processus créatifs et du rapport important texte et image, un voyage dans l’œuvre de l’artiste » poursuit Philippe Berthommier. La peinture de Pierre Antoniucci le classe parmi « les matérialistes ». Ses sujets de prédilection sont les portraits, les chevaux dessinés au bitume ou encore la représentation de l’atelier circulaire sur lequel Philippe Berthommier a fait beaucoup travailler les enfants des écoles cet hiver. Au croisement des formes et des matières sur des supports divers comme la résine ou le carton, Pierre Antoniucci a déjà exposé au musée de Vendôme en 2000 et à la chapelle Saint Jacques en 2004. À partir du 11 mai, ses nouvelles œuvres seront au Grand Manège.