Arte Cubano : une 6e édition en mode virtuel ?

Le contexte présent, créé par les nouvelles mesures sanitaires mises en œuvre pour lutter contre l’épidémie du Coronavirus, rendent impossible le maintien dans les formes habituelles de l’exposition-vente «ARTE CUBANO», qui devait avoir lieu au cours de la dernière semaine de novembre à la Chapelle Saint-Jacques.

Nous regrettons de ne pas pouvoir offrir cette année aux centaines de Vendômois et de visiteurs venus de territoires plus lointains que nous accueillons à chaque édition l’occasion de ce grand rendez-vous « en direct » avec la création artistique contemporaine et de cette découverte des œuvres d’un large panel d’artistes cubains de haut niveau.

La situation très particulière de ces derniers mois a, bien évidemment, entraîné l’annulation du voyage à Cuba prévu pour le printemps ou l’été 2020 qui devait permettre la recherche et l’acquisition d’un nouveau contingent d’œuvres d’art destinées à l’exposition «Arte Cubano». Mais, même si l’expo conçue cette année n’avait pas exactement l’ampleur exceptionnelle de l’édition précédente – environ 350 œuvres de 65 artistes -, elle proposait tout de même un vaste panorama de la création cubaine dans les secteurs des arts plastiques avec environ 250 pièces de toutes les disciplines (peinture, sculpture sur bois et métal, céramique, gravure, recycling art, bijouterie etc…) et de haut niveau de qualité, œuvres réalisées par plus de 70 créatrices et créateurs.

Cette initiative – unique en France – qui contribue fortement à développer auprès de nos publics une meilleure connaissance de la culture et de la création artistique à Cuba, est également très importante pour l’association et son engagement puisque le produit des ventes réalisées participe largement au financement des actions de coopération que nous menons à Cuba. En outre, une relation riche s’est construite au cours des éditions précédentes entre les visiteurs de l’exposition – dont la provenance s’est beaucoup élargie – et les créateurs cubains que nous avons toujours cherché à rendre «présents» derrière les œuvres exposées.

Afin d’entretenir et d’approfondir encore ce lien original, nous réfléchissons à des solutions alternatives qui pourraient inclure une exposition virtuelle et des échanges de messages à travers notre site «coopacuba.org.»

Les adhérent(e)s, ami(e)s et partenaires de l’association seront informé(e)s par courriel des dispositions prises. Nous invitons les personnes intéressées à nous rejoindre sur http://coopacuba.org

Jacques Burlaud

Président de l’Association COOPàCUBA,

02 54 73 25 73 – coopacuba@gmail.com

Site : http://coopacuba.org

Julie Poirier