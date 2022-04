«Couleur sculptée» jusqu’au 30 avril

Expo de Jean-Paul Moscovino

Véritables origamis de métal, les créations de Jean-Paul Moscovino, oeuvrent à déployer la forme et la couleur dans l’espace avec la plus grande sobriété, voire la retenue.

Après l’apprentissage du dessin classique, où structures et changements de plans étaient tracés, Jean-Paul Moscovino a pratiqué longtemps la gravure, l’obligeant à anticiper l’inversion des images. Le passage par la sérigraphie ; la manipulation de la couleur, hors support quelques instants, avant d’être couchée sur papier, représente une expérience sensorielle et physique unique. Passionné par le volume dès les années soixante-dix, l’artiste organisera son langage formel, passant de la terre, au bois et au métal.

Le pliage s’est peu à peu imposé, organisant l’espace en considérant simultanément le plein et le vide. Ces «origamis» de métal, parfois monumentaux, nous invitent à une expérience de l’espace et de l’intervalle, hors-normes. La couleur savamment choisie oscille entre bleu intense et ocre-rouge ; conférant aux surfaces une vibration physique unique, dénuée de tout artefact.

En complément de l’exposition «Couleur sculptée», un concert, entrecoupé de lectures et environné de colonnes lumineuses réalisées par les élèves du Pôle Arts Plastiques, est organisé par l’école de musique, samedi 2 avril à 20h30 dans la Cour du Cloître, en hommage à l’œuvre de Jean Paul Moscovino.

Renseignements 02 54 89 44 70

Le Petit Vendômois