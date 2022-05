Des Essarts à Courdemanche Quinze ateliers toutes portes ouvertes !

Ne manquez pas l’invitation de ces artistes peintres et plasticiens à visiter leur antre les 6, 7 et 8 mai. Chez eux, le mois de mai est plus que joli…

C’est tout de suite – maintenant : l’édition 2022 de la «Visite d’atelier en atelier» aux confins du Vendômois, du Maine et de la Touraine. Quinze artistes reliés par ce simple fil conducteur d’une bonne entente et d’une envie de partager leurs œuvres avec le public. Chacun a sa vie propre, ses expos plus ou moins loin de sa maison mais ressent ce besoin d’inviter de temps en temps dans l’intimité de sa création.

L’effet papillon

Emmanuelle Louveau, en cours d’emménagement à Tréhet, bourg voisin de Couture-sur-Loir et dernier clocher avant la Sarthe, en est un bon exemple. Artiste très éclectique, elle touche à presque tout, ce qui la rend heureuse. Mettre la dernière main aux cimaises de son nouvel atelier-galerie ne semble, pour elle, qu’une formalité : «J’ai passé un an et demi sur un chantier de restauration d’un château de l’Isère avec un peinte-décorateur, j’y ai appris le décor en trompe-l’œil, tout ce qui est enduit et peintures naturelles… J’ai du apprendre à m’adapter, c’était d’abord un métier d’artisanat, j’aime ce travail de recherche des motifs, des couleurs, du dessin, du travail des matières. Cela a une influence sur ce que je fais aujourd’hui avec les pochoirs, des thèmes récurrents où la nature est très présente.»

Un beau papillon, par exemple, se pose et s’envole, remplissant une toile de ses répliques. Est-ce le même ? Sont-ils plusieurs ? Si précis, si léger, le trait rappelle les motifs d’un papier peint d’art. «C’est peut-être ça, le lien avec la poésie», poursuit-elle, «il y a la sensation, la rêverie, je suis très contemplative.» Au point de regarder ses assiettes d’épluchures figurer le plus beau des petits composts. «Je les photographie au fur et à mesure, leurs formes, leurs couleurs, telles qu’elles sont : c’est de la poésie compostable que j’ai déjà exposée ici et là». Âme vivante, Emmanuelle sait aussi faire du théâtre aux enfants, écrit des chansons et les interprète, photographie les atmosphères d’atelier de ses camarades…

Énergie collective

Plus haut, dans le village des Essarts, Alexandra Chauchereau, peintre et plasticienne qui travaille sur «la mémoire et l’archive» ouvre aussi ses portes. Avec Stéphanie de Malherbe à La Chartre, elle est une des artistes qui souhaitaient se grouper pour des expos collectives de temps en temps. «On a commencé à se réunir à plusieurs et c’est Sylvie Coirier, une autre chartraine, qui a donné l’idée d’ouvrir les ateliers en même temps pour créer l’événement ; elle a travaillé sur ce projet avec Michel Testard, de Courdemanche.»

La première édition l’an dernier, dédoublée en septembre, a attiré du monde, parfois plus d’une centaine de visiteurs par atelier en un week-end. Cette année, les dix lieux sont devenus quinze et la carte du parcours s’agrandit. «Je trouve ça très sympa que les gens du coin en profitent pour découvrir ce qu’on fait, et puis ça donne une énergie à l’ensemble du groupe, ça permet aux plus isolés de se faire mieux connaître.»

Alors que ce collectif d’artistes presque informel rencontre un succès inattendu, certains n’excluent pas de le voir grandir encore, ne serait-ce que pour «compléter la carte des visites d’ateliers». Car, plus le maillage sera serré, plus il a des chances de faire de bonnes prises !

Henri Boillot

Les ateliers en Vendômois et proches

Les Essarts : Alexandra Chauchereau, 9, rue de la mairie (06 26 97 43 22)

Tréhet (Vallée-de-Ronsard) : Emmanuelle Louveau, 15, route du Val de Loir (06 45 83 32 13) sauf le samedi 7

La Chartre-sur-le-Loir : Stéphanie de Malherbe, 17, rue François-Coudreux (06 66 88 43 16) ; Sylvie Coirier, rue de la Charrière (06 44 85 88 46)

Lhomme : Cynthia de Moucheron, chemin de la Poterie (06 79 65 11 15) ; Luc Lefort, 8, rue du Val de Loir (06 48 20 55 76)

Poncé-sur-le-Loir : Marie-Liesse Bertre Flandrin, Les Glaneries-Saint-Joseph (06 21 05 21 17) ; Sabine Duthil, 7, rue des Coteaux (02 43 46 24 45)

La Chapelle-Gaugain : Ibrahim Jalal, La Perrie (06 64 74 77 74)

Henri BOILLOT